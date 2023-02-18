Собянин рассказал о результатах работы московских транспортников в ЛНР и ДНР

Предстоит ещё много работы

Московские стандарты городского транспорта действуют в Луганске. Об этом на своей странице "ВКонтакте" написал Сергей Собянин.

Мэр отметил, что Москва делится опытом и знаниями, помогая улучшать инфраструктуру новых территорий. В частности, в столице ЛНР появилось четыре маршрута общественного транспорта с контролем выполнения расписания, на линии вышли 50 современных низкопольных автобусов, создана система диспетчеризации.

Кроме того, столичные специалисты внедрили в Луганске билетную систему Москвы: проезд теперь можно оплачивать картой "Тройка", а счёт пополнять через приложение в телефоне. Аналогичные работы запланированы также и в Донецке.

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