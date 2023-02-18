Москвичей предупредили о затяжном снегопаде

Он начнётся в ночь на 19 февраля

На столичный регион надвигается циклон, который принесёт сильный и затяжной снегопад. Он начнётся в ночь на 19 февраля. Снег будет идти до понедельника.

Синоптики предполагают, что сугробы в Москве за сутки вырастут до 40 сантиметров. Это будет самый высокий показатель за всю зиму.

"Ожидается длительный снегопад с вечера субботы до утра понедельника, к этому времени прогнозируется максимальная высота снега за весь зимний период, она превысит 40 сантиметров", - сказал в интервью РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Кроме сильного снегопада в Москве и области ожидаются метель, заносы на дорогах и порывистый ветер. А в середине следующей недели в регион придёт похолодание: столбики термометров опустятся до минус 20 градусов.

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