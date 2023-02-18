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Число жертв землетрясения в Турции превысило 40 тысяч

19:25
  • суббота
  • 18 февраля 2023

Пострадали почти 110 тысяч человек

Число погибших в результате землетрясений в Турции превысило 40,5 тысячи человек. Пострадали более 108 тысяч человек, сообщил глава Управления по чрезвычайным ситуациям Юнус Сезер.

На юго-востоке Турции зафиксировано новое землетрясение
Землетрясение произошло у берегов Филиппин

По данным спасателей, более 430 тысяч человек эвакуированы из зоны бедствия в другие районы. В части провинций продолжаются поисково-спасательные операции, передаёт ТАСС.

6 февраля в Турции произошло разрушительное землетрясение магнитудой 7,7. После него последовала серия афтершоков. В стране разрушены тысячи домов, сотни тысяч людей остались без крова. Толчки ощущались в Сирии и ещё в нескольких соседних странах.

МЧС России направило в Турцию и Сирию бригады спасателей и тонны гуманитарной помощи: продукты питания, тёплые вещи и предметы первой необходимости.

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