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Макрону досталось за слова о долгом конфликте с Россией

19:52
  • суббота
  • 18 февраля 2023

Президента раскритиковали его же соотечественники

"Пусть идёт в окопы": так отреагировали простые французы на заявление своего президента о России. Читатели Le Figaro раскритиковали Эммануэля Макрона за то, что он предрёк долгий конфликт с Россией.
Le Monde: Макрон своим заявлением вывел из себя Зеленского

На сайте издания читатели отметили, что долгий конфликт будет концом для Украины, а некоторые посчитали, что Франция не готова к такому развитию событий

"США делают на этом большие деньги, но в будущем у них будут очень слабые союзники", - предположил пользователь QRV.

На Мюнхенской конференции по безопасности президент Франции, который раньше выступал за диалог с Россией заявил следующее: "Россия не может и не должна победить…Это должно продолжаться… Мы готовы активизировать наши усилия".

24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

21 сентября Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. 30 сентября в Москве были подписаны договоры о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. 19 октября в этих регионах введено военное положение.

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