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Неисправный "Прогресс" затопили в Тихом океане

10:00
  • воскресенье
  • 19 февраля 2023

Корабль свели с орбиты утром 19 февраля

Грузовой корабль "Прогресс МС-21", на котором ранее произошла утечка теплоносителя, этим утром свели с орбиты и затопили. Корабль вошёл в атмосферу и разрушился, а несгораемые части конструкции упали в несудоходном районе Тихого океана.

Накануне "Прогресс" отстыковали от Международной космической станции. Было решено ещё раз тщательно осмотреть его, чтобы выявить причины найденной 11 февраля неисправности.

Наши космонавты дистанционно в ручном режиме развернули аппарат, сфотографировали предполагаемое место повреждения. Визуально никаких дефектов не обнаружили, однако аварийная комиссия продолжает расследование инцидента, сообщает "ТВ Центр".

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