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Новые герои СВО: имена военных назвали в Минобороны

11:02
  • воскресенье
  • 19 февраля 2023

Они сражаются за мир в Донбассе

В Минобороны рассказали о новых подвигах российских военных в зоне спецоперации. Группа Евгения Волвенкова получила задачу уничтожить позиции врага в одном из населённых пунктов, но попала под пулемётный обстрел. Оценив обстановку, гвардии старший лейтенант принял решение взять в кольцо позиции боевиков.
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Враг был отрезан от огневой поддержки и выбит с выгодных рубежей. В течение трёх часов наши военнослужащие отражали контратаки противника, но удержали позиции, что позволило в дальнейшем развить наступление. –

Младший сержант Денис Нечаев вместе с подчинёнными вёл инженерную разведку на пути движения наших войск. Отступая, боевики заминировали оставленные позиции и важные гражданские объекты.

В одном из населённых пунктов группа Нечаева обнаружила большое количество установленных взрывных устройств. Все они были обезврежены благодаря грамотным действиям российских военных, сообщает "ТВ Центр".

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