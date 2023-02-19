Мюнхенская конференция по безопасности превратилась в антироссийский фарс

Россию туда даже не пригласили

Запад детально готовил провокацию в отношении России, так в нашем МИДе прокомментировали выступление Урсулы фон дер Ляйен на Мюнхенской конференции по безопасности. Глава Еврокомиссии сообщила, что санкции планировали ещё за два месяца до спецоперации.

Отличилась и министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, заявив, что была бы счастлива, если бы Россия изменила свою позицию на 360 градусов. То есть, по сути, оставила бы всё по-прежнему.

"Мы хотим мира" - лозунг, который, казалось бы, полностью отвечает настроению Мюнхенской конференции по безопасности, проходящей в эти дни в Германии. Однако главной темой встречи стала военная помощь Украине. Демонстранты выступают против. На улицы города вышли почти 30 тысяч митингующих, которые потребовали прекратить снабжать ВСУ вооружением. Всего же петицию о прекращении поставок Киеву подписали 250 тысяч жителей ФРГ.

Впервые за два десятилетия Россию не пригласили на конференцию, что, впрочем, вполне объяснимо. Страны коллективного Запада продолжают искусственно затягивать и подогревать конфликт. В первых рядах - Великобритания. Премьер-министр Риши Сунак заявил, что Лондон готов в числе первых поставить Киеву вооружение дальнего радиуса действия. А заодно попросил не беспокоиться за истощение собственного арсенала: мол, ракеты и так предназначались для борьбы с Россией.

В том же выступлении политик призвал союзников последовать примеру Великобритании и поставить ВСУ танки и передовые системы ПВО. В Польше сигнал услышали. Экс-замминистра обороны выступил с требованием разоружиться ради Украины. Потому как сейчас в Киев направляют, как выразился военный, в основном барахло со складов, сообщает "ТВ Центр".

Венгрия, пожалуй, стала единственной страной, которая не побоялась открыто заявить, что не станет поддерживать поставки вооружения. Премьер министр Виктор Орбан предположил, что такими темпами Европа может дойти и до отправки миротворческих войск на Украину, а значит напрямую стать стороной конфликта.

Ранее Будапешт отказался поставлять оружие Киеву, а также призывал европейские страны пересмотреть антироссийские санкции, чтобы спасти ЕС от кризиса. Военную помощь Украине, как показали опросы, осуждают и рядовые европейцы. 52% граждан Италии и половина немцев открыто выступают против.

Олаф Шольц в своём выступлении напомнил: на согласование отправки танков на Украину ушло несколько месяцев. И вот теперь, когда Берлин наконец дал согласие, "Леопарды" даже не выдвинулись в сторону украинской границы.

Анна Пешехонова, "ТВ Центр".

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