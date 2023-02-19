Продолжается тактическое окружение Артёмовска

Город имеет стратегическое значение

Российские военные переходят к наступлению по всей линии фронта - от Харьковской области на севере до Запорожской на юге. В Донецкой республике подразделения ВСУ безуспешно пытаются вернуть под контроль трассу "Артёмовск - Константиновка". Ожесточённые бои продолжаются в районе самого Артёмовска. Там работают наши артиллеристы и спецназ.

Операция по тактическому окружению Артёмовска в самом разгаре. Спецназ при поддержке артиллерии атакует позиции боевиков как внутри кварталов, так и на северных и южных окраинах. Под плотным огнем пригородные посёлки – Берховка и Ягодное. Дорога на Торецкое и все выезды через северные и западные окраины полностью блокированы российскими подразделениями. Безопасных путей подвоза резервов для ВСУ почти не осталось, сообщает "ТВ Центр".

Ситуация для ВСУ настолько опасная, что главком Залужный в очередной раз просит Зеленского вывести остатки боевиков. Пока не поздно. Через несколько дней оттепель, дороги раскиснут. И тогда тяжёлую технику точно придётся бросить и уходить пешком.

В тылу российских войск идет усиленная подготовка в подразделениях ВДВ. Основная часть бойцов - призванные из запаса и мобилизованные. Инструкторы подчёркивают - обстановка на полигоне и даже рельеф, максимально соответствуют условиям реального боя.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"