ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Продолжается тактическое окружение Артёмовска

12:47
  • воскресенье
  • 19 февраля 2023

Город имеет стратегическое значение

Российские военные переходят к наступлению по всей линии фронта - от Харьковской области на севере до Запорожской на юге. В Донецкой республике подразделения ВСУ безуспешно пытаются вернуть под контроль трассу "Артёмовск - Константиновка". Ожесточённые бои продолжаются в районе самого Артёмовска. Там работают наши артиллеристы и спецназ.
Пригороды Артёмовска переходят под контроль российских военных

Операция по тактическому окружению Артёмовска в самом разгаре. Спецназ при поддержке артиллерии атакует позиции боевиков как внутри кварталов, так и на северных и южных окраинах. Под плотным огнем пригородные посёлки – Берховка и Ягодное. Дорога на Торецкое и все выезды через северные и западные окраины полностью блокированы российскими подразделениями. Безопасных путей подвоза резервов для ВСУ почти не осталось, сообщает "ТВ Центр".

Ситуация для ВСУ настолько опасная, что главком Залужный в очередной раз просит Зеленского вывести остатки боевиков. Пока не поздно. Через несколько дней оттепель, дороги раскиснут. И тогда тяжёлую технику точно придётся бросить и уходить пешком.

В тылу российских войск идет усиленная подготовка в подразделениях ВДВ. Основная часть бойцов - призванные из запаса и мобилизованные. Инструкторы подчёркивают - обстановка на полигоне и даже рельеф, максимально соответствуют условиям реального боя.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Работа расчетов САУ "Хоста" в зоне СВО
Работа расчетов САУ "Хоста" в зоне СВО
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.