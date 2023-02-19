Россия поставила на место США после заявлений в Мюнхене

Конференция по безопасности превратилась в фарс

США пытаются оправдать свои действия по разжиганию украинского кризиса, демонизируя Россию. Так ответил наш посол в Вашингтоне Анатолий Антонов на обвинения, прозвучавшие в адрес Москвы на Мюнхенской конференции по безопасности. Угрозы сыпятся и на другие страны, которые не желают идти на поводу у Запада. Нападкам подвергся Китай, сообщает "ТВ Центр".

Это - первая с момента уничтожения китайского аэростата встреча глав дипломатии США и КНР на полях Мюнхенской конференции по безопасности. Пекин призвал американские власти признать и восстановить урон, который был нанесен двусторонним отношениям из-за применения излишней военной силы. Госсекретарь в ответ разразился угрозами. Об этом Энтони Блинкен после сам рассказал в интервью.

Энтони Блинкен, государственный секретарь США: "Мы очень обеспокоены, что Китай рассматривает возможность поставки России летальной помощи, прежде всего оружия. Это поможет России в её агрессии против Украины. И я хочу чётко разъяснить - это будет иметь серьёзные последствия для наших отношений".

Отношения с Пекином Вашингтон давно свёл до уровня торговой войны. США официально называют КНР самой серьёзной угрозой своей нацбезопасности. Усиливать давление Штаты начали всего лишь из-за подозрений: мол, Китай уже предоставляет России нелетальную военную помощь типа бронежилетов и вообще, смеет оказывать поддержку на уровне риторики и политики.

Логика по-американски: что позволено Юпитеру, то есть США, не позволено быку. Штаты открыто ввязались в не имеющий никакого отношения к их национальной безопасности украинский конфликт, разожгли его до уровня Россия - НАТО, поставляют Киеву тяжёлую бронетехнику, артиллерию, РСЗО с боеприпасами дальнего радиуса действия. А вот моральная поддержка Китая - уже повод для санкций. Россию же и вовсе обвиняют в преступлениях против человечности на Украине - так Вашингтону проще оправдать собственные действия по разжиганию этого кризиса.

Анатолий Антонов, посол России в США: "США снабжают нацистов разведданными, муштруют боевиков. США игнорируют применение украинскими войсками запрещённых боеприпасов, которые в огромном количестве завозятся на Украину. В Вашингтоне предпочитают отворачиваться от ужасающих сцен расстрела взятых в плен российских солдат. Почему Госдепартамент молчит о злодеяниях украинских головорезов? Куда смотрят эксперты американских правозащитных организаций? Отчего никто не призывает наказать фашиствующих молодчиков?"

Генсек НАТО решил поиграть в гуманиста и отклонил требование Киева о поставке кассетных боеприпасов. Хотя Украина и так давно применяет запрещенные кассетные и фосфорные бомбы для ударов по жилым кварталам. Минобороны России неоднократно публиковало видеодоказательства. Международное сообщество - молчит.

Эммануэлю Макрону за одну конференцию пришлось переобуться несколько раз. То президент Францииив в унисон с хором русофобов подпевал, что Украину нужно накачивать вооружениями, то неожиданно сдал назад и заявил, что Пятая Республика, поддерживая Киев деньгами и снарядами, оказывается, выступает за переговоры.

Пока на конференции по безопасности спорили, каких бы еще вооружений подбросить в топку конфликта, в Потсдаме на бывшем здании парламента появились российский флаг и символ Z, а в самом Мюнхене несколько десятков тысяч человек протестовали против каких бы то ни было поставок и требовали скорейшего начала переговоров с Москвой.

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр".

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