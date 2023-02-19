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Собянин: Добровольный квалификационный экзамен 2022 года поставил рекорд по числу участников

12:24
  • воскресенье
  • 19 февраля 2023

В прошлом году к проекту присоединились 27 тысяч человек

Рекордное количество молодых специалистов - более 27 тысяч - присоединились к проекту московских властей "Добровольный квалификационный экзамен".

Как рассказал сегодня у себя "ВКонтакте" мэр Сергей Собянин, это - возможность для студентов и бакалавров получить работу в ведущих компаниях столицы.

Принять участие могут жители всех регионов России, а также из других стран. В этом году экзамен стартует 6 апреля, сообщает "ТВ Центр".

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