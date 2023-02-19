ВСУ обстреляли село в Курской области

Повреждены жилые дома

ВСУ трижды за утро 19 февраля обстреляли приграничное село Горналь Суджанского района Курской области. Об этом у себя в Telegram-канале написал глава региона Роман Старовойт.

По информации губернатора, зафиксировано девять прилётов. Пострадавших нет, но три жилых дома получили повреждения: выбиты окна, посечены кровли и фасады. Старовойт пообещал жителям пострадавших домовладений оказать всю необходимую помощь.

После начала спецоперации по защите граждан Донбасса украинские военные начали обстрелы приграничных территорий Курской, Белгородской и Брянской областей России. Есть погибшие и раненые.

В ответ Москва предупредила киевские власти о том, что в случае продолжения атак на российские регионы могут быть нанесены удары по центрам принятия решений на Украине.

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