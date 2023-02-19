ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

ВСУ обстреляли село в Курской области

14:10
  • воскресенье
  • 19 февраля 2023

Повреждены жилые дома

ВСУ трижды за утро 19 февраля обстреляли приграничное село Горналь Суджанского района Курской области. Об этом у себя в Telegram-канале написал глава региона Роман Старовойт.

Губернатор сообщил об обстреле ВСУ белгородского села
В Курской области после обстрела ВСУ нарушено электроснабжение

По информации губернатора, зафиксировано девять прилётов. Пострадавших нет, но три жилых дома получили повреждения: выбиты окна, посечены кровли и фасады. Старовойт пообещал жителям пострадавших домовладений оказать всю необходимую помощь.

После начала спецоперации по защите граждан Донбасса украинские военные начали обстрелы приграничных территорий Курской, Белгородской и Брянской областей России. Есть погибшие и раненые.

В ответ Москва предупредила киевские власти о том, что в случае продолжения атак на российские регионы могут быть нанесены удары по центрам принятия решений на Украине.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Новости по теме
Обстрел со стороны ВСУ
Обстрел со стороны ВСУ
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.