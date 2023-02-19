Кремль жёстко ответил на провокационное заявление Нуланд

США назвали главным провокатором международной напряжённости

В Кремле ответили на слова Виктории Нуланд о Крыме как законной цели Киева. С комментарием на эту тему выступил пресс-секретарь президента.

"Нуланд относится к очень обширному стану таких наиболее агрессивных ястребов американской политики. Это такая хорошо нам известная точка зрения. Она лишний раз подчеркивает глубину наших разногласий", - заявил Дмитрий Песков в эфире телеканала "Россия-1".

Он также назвал США главным провокатором международной напряжённости.

Ранее замгоссекретаря США Виктория Нуланд заявила, что Вашингтон поддерживают нанесение украинскими военными ударов по военным объектам в Крыму. О том, что Украина готова наносить такие удары заявляли и в Киеве. Москва пообещала жёсткий военный ответ на такие безрассудные шаги Украины.

24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

21 сентября Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. 30 сентября в Москве были подписаны договоры о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. 19 октября в этих регионах введено военное положение.

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