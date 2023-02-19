Собянин: Ученики медицинских классов начали осваивать профессию "Младшая медицинская сестра"

Мэр рассказал об особенностях обучения

Ученики 10-х медицинских классов получат профессию младшей медсестры. Каждому из них выдадут свидетельство о профподготовке, и в будущем ребята смогут использовать его, чтобы устроиться на работу. Об особенностях обучения рассказал на своей странице "ВКонтакте" Сергей Собянин.

Мэр отметил, что оно проходит по новому стандарту предпрофессионального образования и выстроено по тематическим блокам. Сначала школьники изучают правила общения с пациентами и коллегами, основы инфекционной безопасности.

После этого ребята знакомятся с навыками ухода за больными и методам оказания первой помощи при угрожающих состояниях. Полученные знания они отработают на симуляторах и тренажёрах.

Собянин указал, что школьники закончат школу с готовой профессией. Они начнут с азов и потом осознанно выберут медицинскую специальность.

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