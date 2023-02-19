Проценко сделал прогноз о состоянии Костомарова

Фигурист дышит самостоятельно

Судьба олимпийского чемпиона Романа Костомарова, который в тяжёлом состоянии находится сейчас в больнице в Коммунарке, всю неделю не даёт покоя средствам массовой информации. Вакханалия слухов, ссылки на неназванные источники, недостоверная, иногда лживая и оскорбительная информация, касающаяся семьи, буквально заполонили страницы газет и интернет-ресурсы.

На фоне истерики и многочисленных спекуляций в "Аргументах и Фактах" появилось первое достоверное интервью супруги фигуриста Оксаны Домниной и главврача больницы в Коммунарке.

Денис Проценко, главный врач ГБУЗ "Городская клиническая больница № 40": "Последние 48 часов органная дисфункция начала разрешаться. У него начинает восстанавливаться работа функции почек. Хотя была тяжёлая полиорганная недостаточность с полной анурией - отсутствием мочевыводящей функции почек. Были проблемы с лёгкими, с работой сердца. При такой тяжёлой инфекции фактически нет органов, которые бы не были вовлечены в этот процесс. И нам очень хочется верить, что такая динамика сохранится, но делать какие-либо прогнозы невозможно. Последние несколько суток Роман дышит самостоятельно, но мы осознаем, что ситуация может меняться".

Эту положительную динамику Оксана Домнина называет чудом и победой врачей. Учитывая, в каком тяжелейшем состоянии её муж попал в больницу. А начиналось всё с обычного и, как казалось, лёгкого недомогания. Сначала заболела рука, в ход пошли болеутоляющие. Потом начался кашель. Но для профессиональных спортсменов даже высокая температура - не повод отказываться от выступлений. У Романа их в новогодние праздники было очень много, сообщает "ТВ Центр".

У спасённой в той же Коммунарке певицы МакSим - похожая история. Она тоже долгое время болела, но не отказывалась от гастролей. Хотя потом о них даже не помнила. Развитие событий в жизни МакSим почти зеркально повторяет историю болезни Романа Костомарова. Полное поражение лёгких, ИВЛ, ЭКМО. По словам медиков, недуг может развиваться стремительно и чреват серьёзными осложнениями.

Из-за некроза Роман Костомаров, по данным ряда СМИ, уже перенёс ампутацию стоп и пальцев на руках. За него сейчас переживает очень много людей. В их числе - Маргарита Грачёва, которой пять лет назад ревнивый муж отрубил кисти рук. Левую врачам удалось спасти. Вместо правой у Маргариты бионический протез. Она точно знает - восстанавливаться не просто. Но для сильных людей всё возможно.

Елена Макарова, Ольга Стрельцова, "ТВ Центр".

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