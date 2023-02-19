В Москве активно развивается институт наставничества

Наставники помогают подросткам

Не родитель и не опекун, но старший товарищ. В Москве развивают наставничество. Это особый формат взаимодействия подростков, оставшихся без отца и матери, и тех, кто готов им помочь.

Решиться на опеку или усыновление, когда ребёнку уже 14-16 лет, способны немногие. Возраст сложный. Но именно в эти годы очень важна поддержка, мудрый совет, возможность поговорить о важном.

Как находят друг друга наставники и подопечные? И какой эффект имеет дружба? Подробности – в репортаже Анастасии Мартыновой (смотрите видео).

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