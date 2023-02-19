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Собянин: После реконструкции Крутицкая набережная станет новым местом для прогулок и отдыха

14:52
  • воскресенье
  • 19 февраля 2023

Один из участков откроют в этом году

До конца 2023 года после реконструкции откроется участок Крутицкой набережной от Новоспасского моста в сторону Симоновской набережной. Об этом на своей странице "ВКонтакте" написал Сергей Собянин.

Мэр отметил, что это будет новое место для отдыха и прогулок с газонами и цветниками, деревьями и кустарниками. Здесь также появится дорога с двумя полосами движения в каждом направлении.

Когда реконструкция набережной в целом закончится, попасть в жилые кварталы неподалёку и в спортивный комплекс "Торпедо" имени Эдуарда Стрельцова будет значительно проще.

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