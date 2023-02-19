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Песков раскрыл детали послания президента Федеральному собранию

14:26
  • воскресенье
  • 19 февраля 2023

В Кремле назвали главные темы выступления Путина

В Кремле раскрыли некоторые детали предстоящего послания президента Федеральному собранию. Пресс-секретарь Владимира Путина отметил, что послание – это всегда громкая новость и одно из важнейших мероприятий по президентской линии.
Песков рассказал о мерах предосторожности на послании Путина Федсобранию

Нынешний этап развития России Дмитрий Песков назвал ответственным и сложным. Он сказал, что россияне ожидают услышать от президента оценку спецоперации, международной ситуации и видение дальнейшего развития.

"Это, я думаю, главное, что все ждут, и главное, на чём так или иначе будет концентрироваться президент. Вся наша жизнь, она сейчас крутится вокруг темы СВО. И поэтому, конечно, стоит ожидать, что президент много внимания уделит именно ей", - сказал представитель Кремля.

Президент Владимир Путин выступит с посланием Федеральному собранию 21 февраля. В телевизионной программе центральных каналов на выступление главы государство отведён час, но в Кремле пояснили, что это лишь формальность.

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