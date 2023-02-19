ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Пенсионерам напомнили о крупной выплате в феврале

19:57
  • воскресенье
  • 19 февраля 2023

Получат её не все

С 20 февраля некоторым российским пенсионерам начнут перечислять дополнительную разовую выплату. Об этом PRIMPRESS сообщил пенсионный эксперт Сергей Власов.
Число пенсионеров в России сократилось на 232 тысячи

Правда, получат дополнительные деньги не все. Выплату в качестве социальной помощи перечислят только оказавшимся в непростой ситуации гражданам пожилого возраста.

Эксперт напомнил, что во многих регионах таким пенсионерам оказывают социальную помощь, которая называется экстренной. Такая программа помощи действует в Москве и Подмосковье.

Одно из условий получения дополнительной выплаты – одиночное проживание пенсионера. В его квартире больше никто не должен быть зарегистрирован.

Для получения разовой помощи пенсионерам необходимо обратиться в органы соцзащиты. Там примут окончательное решение о выплате по случаю болезни или иной сложной ситуации, в которой оказался пенсионер.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Пенсионеры
Пенсионеры
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.