Пенсионерам напомнили о крупной выплате в феврале

Получат её не все

С 20 февраля некоторым российским пенсионерам начнут перечислять дополнительную разовую выплату. Об этом PRIMPRESS сообщил пенсионный эксперт Сергей Власов.

Правда, получат дополнительные деньги не все. Выплату в качестве социальной помощи перечислят только оказавшимся в непростой ситуации гражданам пожилого возраста.

Эксперт напомнил, что во многих регионах таким пенсионерам оказывают социальную помощь, которая называется экстренной. Такая программа помощи действует в Москве и Подмосковье.

Одно из условий получения дополнительной выплаты – одиночное проживание пенсионера. В его квартире больше никто не должен быть зарегистрирован.

Для получения разовой помощи пенсионерам необходимо обратиться в органы соцзащиты. Там примут окончательное решение о выплате по случаю болезни или иной сложной ситуации, в которой оказался пенсионер.

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