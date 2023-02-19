Армия России уничтожила пункт дислокации беспилотников ВСУ

Он находился в Хмельницкой области

Российские войска поразили высокоточными ракетами пункт дислокации 383-го полка беспилотных летательных аппаратов ВСУ в районе города Хмельницкий и склад артиллерийских боеприпасов в районе железнодорожной станции Гречаны Хмельницкой области. Об этом сообщили в Минобороны России.

Также на краснолиманском направлении авиация и артиллерия уничтожила, пять боевых бронированных машин противника, самоходную гаубицу "Гвоздика" и гаубицу Д-20. На донецком направлении успешно поражена самоходная артиллерийская установка Krab польского производства.

24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

21 сентября Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. 30 сентября в Москве были подписаны договоры о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. 19 октября в этих регионах введено военное положение.

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