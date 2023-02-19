Собянин: Участок МСД между Лухмановской и Покровской улицами будет запущен уже в сентябре

Его протяжённость - 4,7 километра

Участок Московского скоростного диаметра между улицами Лухмановская и Покровская откроется в сентябре этого года, написал у себя на странице "ВКонтакте" Сергей Собянин.

Мэр отметил, что участок будет включать в себя 4,7 километра новых дорог, два путепровода, подземный пешеходный переход возле Сочинской улицы. Сейчас строительные работы завершены почти на 70%.

Собянин напомнил, что строительство Московского скоростного диаметра идёт в несколько этапов. Недавно был открыт участок от Покровской улицы до Зенинского шоссе.

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