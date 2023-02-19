Бастрыкин сообщил подробности теракта на Крымском мосту

Следствие продолжается

Подтвердилась версия об организации Украиной теракта на Крымском мосту. Об этом в интервью ТАСС сообщил глава Следственного комитета Александр Бастрыкин.

По его словам, установлены 12 человек, имеющие непосредственное отношение к совершению преступления. Среди них - граждане Украины, Армении, Грузии и России. Восемь подозреваемых находятся под стражей.

По делу о взрыве на Крымском мосту продолжается проведение экспертиз, изучаются вещественные доказательства, рассказал Бастрыкин.

В результате теракта на Крымском мосту 8 октября 2022 года произошло обрушение двух пролётов правой ветки автодорожной части. Строители оперативно приступили к восстановлению.

Уже на следующий день после взрыва запустили автомобильное движение по левой, уцелевшей ветке моста. Демонтаж повреждённых элементов завершили за три недели.

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