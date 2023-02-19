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Пять человек ранены во время обстрела Донецка

17:57
  • воскресенье
  • 19 февраля 2023

По городу выпустили 40 снарядов

Украинские войска открыли огонь по центру Донецка. Пострадали пять человек, сообщает штаб территориальной обороны ДНР.
В Донецке разбирают завалы после удара ВСУ по жилому дому

ВСУ нанесли массированный удар по городу, зафиксированы попадания в жилые многоквартирные дома и объекты гражданской инфраструктуры. Известно, что с позиций украинских войск за две минуты было выпущено 40 снарядов из реактивных систем залпового огня.

24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

21 сентября Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. 30 сентября в Москве были подписаны договоры о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. 19 октября в этих регионах введено военное положение.

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