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На ярмарке в США случайно разбили экспонат стоимостью 42 тысячи долларов

18:53
  • воскресенье
  • 19 февраля 2023

Фарфоровая собачка оказалась в руках посетительницы

В США разгромом закончился предпоказ ярмарки современного искусства. Посетительница выставки случайно разбила скульптуру стоимостью 42 тысячи долларов. 

Работу Джеффа Кунса выставили в Майами. Фарфоровая собака напоминает известного персонажа -  пуделя, сделанного из воздушного шара. Одна из ценительниц искусства решила проверить, настоящий ли шар, не удержалась и прикоснулась к прекрасному. В итоге, фарфоровая статуэтка упала на пол и разбилась вдребезги.

Сообщается, некоторые посетители были так впечатлены, что приняли происходящее за перформанс. Виновница происшествия призналась, что разбила ценный экспонат по неосторожности.

Отделалась женщина лишь испугом и ей просто повезло. Предыдущее произведение Кунса - такой же хрупкий кролик - продавался за 91 миллион долларов, сообщает "ТВ Центр".

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В США разбили экспонат стоимостью 42 тысячи долларов
В США разбили экспонат стоимостью 42 тысячи долларов
Американский художник Джефф Кунс
Американский художник Джефф Кунс
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