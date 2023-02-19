На ярмарке в США случайно разбили экспонат стоимостью 42 тысячи долларов

Фарфоровая собачка оказалась в руках посетительницы
В США разгромом закончился предпоказ ярмарки современного искусства. Посетительница выставки случайно разбила скульптуру стоимостью 42 тысячи долларов.
Работу Джеффа Кунса выставили в Майами. Фарфоровая собака напоминает известного персонажа - пуделя, сделанного из воздушного шара. Одна из ценительниц искусства решила проверить, настоящий ли шар, не удержалась и прикоснулась к прекрасному. В итоге, фарфоровая статуэтка упала на пол и разбилась вдребезги.
Сообщается, некоторые посетители были так впечатлены, что приняли происходящее за перформанс. Виновница происшествия призналась, что разбила ценный экспонат по неосторожности.
Отделалась женщина лишь испугом и ей просто повезло. Предыдущее произведение Кунса - такой же хрупкий кролик - продавался за 91 миллион долларов, сообщает "ТВ Центр".Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"