ВСУ обстреляли несколько сёл под Белгородом

Пострадавших нет

Сразу несколько муниципальных образований в Белгородской области попали под обстрел ВСУ. Об этом у себя в Telegram-канале написал глава региона Вячеслав Гладков.

По информации губернатора, в хуторе Старый Волоконовского района пострадал жилой дом и линия электропередачи. В селе Пороз Грайворонского округа выбиты окна одного частного домовладения и также повреждена ЛЭП.

Во всех муниципалитетах на месте находятся главы сельских поселений, аварийные и оперативные службы и устраняют последствия, сообщил Гладков.

После начала спецоперации по защите граждан Донбасса украинские военные начали обстрелы приграничных территорий Курской, Белгородской и Брянской областей России. Есть погибшие и раненые.

В ответ Москва предупредила киевские власти о том, что в случае продолжения атак на российские регионы могут быть нанесены удары по центрам принятия решений на Украине.

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