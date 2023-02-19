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На севере Москвы завершается строительство Дмитровского путепровода

19:17
  • воскресенье
  • 19 февраля 2023

Будут обновлены два километра дорог

Дмитровский путепровод на севере Москвы запустят в IV квартале этого года, сообщил у себя на странице "ВКонтакте" Сергей Собянин.

Мэр отметил, что пропускная способность Дмитровского шоссе улучшится после введения в строй путепровода. Также это позволит построить новую железнодорожную инфраструктуру в рамках проекта МЦД-3 и перспективную высокоскоростную магистраль Москва - Санкт-Петербург.

Сейчас путепровод уже завершён больше чем наполовину. Чтобы не мешать водителям, рядом действует временный путепровод, который уберут в конце стройки.

В рамках проекта построят и обновят два километра дорог, появятся газоны, деревья и кустарники, указал Собянин.

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