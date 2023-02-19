Киев готовит провокацию с радиоактивными веществами

Подробности сообщили в Минобороны России

Перед началом работы 11-ой чрезвычайной спецсессии Генассамблеи ООН на Украине готовят провокацию с целью обвинить российскую армию в нанесении неизбирательных ударов по радиационно-опасным объектам Украины. С заявлением по этому поводу выступило Минобороны России.

Как отметили в военном ведомстве, для реализации этой провокации из Европы на Украину, минуя таможенные процедуры, доставлены несколько контейнеров с радиоактивными веществами. Киевский режим хочет использовать их для инсценировки локального заражения местности в районе одного из радиационно-опасных объектов.

Спецсессия Генассамблеи ООН по Украине возобновится 22 февраля.

24 февраля 2022 года Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

21 сентября Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. 30 сентября в Москве были подписаны договоры о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. 19 октября в этих регионах введено военное положение.

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