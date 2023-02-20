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Зеленский: ВСУ не будут защищать Артемовск любой ценой

08:23
  • понедельник
  • 20 февраля 2023

Киев принял решение об эвакуации командования группировки из города

Украинская армия не станет пытаться "отстоять" Артемовск любой ценой. Такое заявление в воскресенье, 19 февраля сделал президент Украины Владимир Зеленский.

ВСУ несут колоссальные потери в окрестностях Артемовска
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Политик отметил, что Артемовск – "не особенно большой город", также как "и многие другие в Донбассе". Хотя Вооруженным силам Украины "важно его отстоять, но не любой ценой и чтобы все погибли".

Зеленский уточнил, что ВСУ намерены "обороняться, пока это разумно". В частности, в настоящее время украинская армия сопротивляется и пытается накопить силы, цитирует президента Украины Corriere della Sera.

Тем временем в Telegram-канале "Военкоры Русской Весны" сообщается, что российским военным удалось прорвать оборону ВСУ в Берховке и занять северную часть поселка. Это позволяет зайти в тыл врага и отрезать его отход из Берховки и Дубово-Васильевки в Артемовск. Также ВС России продвигаются вдоль полосы у села Ягодное для удара с фланга, после освобождения Парасковиевки российские штурмовики смогли занять выгодные высоты, с которых простреливаются позиции ВСУ в низине.

16 февраля советник врио главы Донецкой Народной Республики Игорь Кимаковский рассказал, что российские боевые подразделения взяли все высоты в окрестностях Артемовска. По словам чиновника, "основные успехи у нас под Артемовском", российские военные "уже оседлали основные высоты". Остался фактически один небольшой коридор, который также контролируется ВС России. Это существенно сковывает маневры украинской армии по подвозу живой силы и боеприпасов.

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