Глава Минобороны ФРГ назвал ближайшие недели решающими для Украины

Зеленский просит усилить поддержку Киева

Ближайшие несколько недель могут иметь решающее значение в контексте ситуации на Украине. Такое мнение в воскресенье, 19 февраля, высказал германский министр обороны Борис Писториус.

Писториус уточнил, что хотя этот период будет действительно важен, он не определит исход конфликта на Украине.

При этом глава Минобороны ФРГ подчеркнул, что "важнейшим приоритетом" является обеспечение противовоздушной обороны Украины, чего предстоит достичь "в следующие три месяца", сообщает Bloomberg.

Ранее министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что была бы счастлива, если бы Россия изменила свою позицию на 360 градусов. Хотя ФРГ заверяет в приверженности поддержки Украины, канцлер Германии Олаф Шольц напомнил: на согласование отправки танков на Украину ушло несколько месяцев. Однако, хотя Берлин наконец дал согласие, "Леопарды" даже не выдвинулись в сторону украинской границы.

Однако Шольц вынужден был признать, что внутри Германии имеются разногласия из-за санкций против России и поставок оружия Украине. Политик отметил, что некоторые "не так уверены в том, что это правда хорошая идея".

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