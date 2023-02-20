Минобороны показало кадры боевого применения гаубиц "Мста-С"

Они применяются в зоне СВО

Удары по укреплённым позициям националистов наносят наши артиллеристы. Кадры боевого применения гаубиц "Мста-С" и пушек Д-20 опубликовало наше Минобороны.

За сутки из них наносят до 50 ударов. Орудия работают по очереди - в зависимости от расстояния и вида цели. Гаубицы "Мста-С" при помощи снарядов калибром 152 миллиметра поражают объекты противника на расстоянии до 25 километров, а расчёты Д-20 прикрывают ближние подступы к позициям наших подразделений, сообщает "ТВ Центр".

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