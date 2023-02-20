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НОВОСТИ

Представлены новые герои спецоперации

08:31
  • понедельник
  • 20 февраля 2023

Мужество проявили подполковник Александр Иваненко и прапорщик Станислав Рыбальченко

Новые данные о примерах мужества и отваги российских военных, которые защищают мирных жителей Донбасса.

Подполковник Александр Иваненко вместе со своим батальоном обнаружил группу украинских националистов, которые оборудовали огневые позиции на заброшенной ферме. В ходе боестолкновения десять радикалов были ликвидированы, остальные - бежали, оставив позиции. Наши военные продолжили преследовать противника до его полного разгрома.

Фельдшер мотострелковой роты прапорщик Станислав Рыбальченко под артиллерийским огнём, который вели неонацисты, оказывал медицинскую помощь пострадавшим российским бойцам. После очередного обстрела Станислав лично вынес из-под огня двух тяжелораненых военнослужащих и организовал их эвакуацию в полевой госпиталь.

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