FT: Запад не смог убедить Африку и Латинскую Америку ужесточить подход к России

Они не согласны с западной антироссийской политикой

Западные государства попытались использовать Мюнхенскую конференцию по безопасности в качестве площадки, чтобы склонить страны Африки и Латинской Америки на свою сторону в вопросе антироссийской политики. Однако эти попытки успехом не увенчались, пишет в воскресенье, 19 февраля, The Financial Times.

Как отмечает издание, Западу не удалось донести до руководителей стран так называемого глобального юга мысль о том, что действия России на Украине якобы угрожают безопасности не только Европы, но и всего мира.

При этом в африканских и латиноамериканских государствах сильнее встревожены ростом инфляции, ценами на энергоносители и вопросами продовольственной безопасностью, чем ситуацией на Украине.

Кроме того, Африка и Латинская Америка "с недоверием" относятся к западным государствам из-за их отказа выплачивать компенсации за климатический ущерб и неготовность делиться вакцинами от коронавирусной инфекции на первых этапах пандемии, пишет FT.

Ранее министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард заявил, что страны Латинской Америки не поддерживают призывы Запада об отправке оружия на Украину. Дипломат усомнился в том, что "направление оружия для затягивания конфликта пользуется поддержкой в Латинской Америке". По его мнению, поставки вооружений и военной техники Киеву — "не слишком разумный шаг".

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