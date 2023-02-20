ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Вашингтоне прошел митинг против поддержки Киева

08:36
  • понедельник
  • 20 февраля 2023

Участники призвали власти прекратить накачивать Украину оружием

отни людей собрались у мемориала президенту Аврааму Линкольну в Вашингтоне. Участники митинга потребовали, чтобы власти США прекратили накачивать Украину оружием и сократили колоссальный бюджет Пентагона.
Запад передаст Украине истребители после окончания СВО

Звучали также призывы расформировать НАТО и не провоцировать конфликты по всей планете для решения внутренних проблем Соединенных Штатов. Многие протестующие принесли плакаты, на которых написали "Нет НАТО -  нет войне" и "хватит поддерживать киевских нацистов". В руках людей было много флагов – причем, не только звездно-полосатых, некоторые принесли российские триколоры и даже флаг Советского Союза.

Противники поставок оружия Киеву собрались в воскресенье и на центральной площади Амстердама. С белыми флагами под барабанную дробь демонстранты прошли по центральным улицам города. Участники акции также несли российские флаги и плакаты с призывами к правительству Нидерландов нормализовать отношения с нашей страной.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Протесты в Вашингтоне
Протесты в Вашингтоне
Протесты в Вашингтоне
Протесты в Вашингтоне
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.