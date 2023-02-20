Участники призвали власти прекратить накачивать Украину оружием

отни людей собрались у мемориала президенту Аврааму Линкольну в Вашингтоне. Участники митинга потребовали, чтобы власти США прекратили накачивать Украину оружием и сократили колоссальный бюджет Пентагона.

Звучали также призывы расформировать НАТО и не провоцировать конфликты по всей планете для решения внутренних проблем Соединенных Штатов. Многие протестующие принесли плакаты, на которых написали "Нет НАТО - нет войне" и "хватит поддерживать киевских нацистов". В руках людей было много флагов – причем, не только звездно-полосатых, некоторые принесли российские триколоры и даже флаг Советского Союза.

Противники поставок оружия Киеву собрались в воскресенье и на центральной площади Амстердама. С белыми флагами под барабанную дробь демонстранты прошли по центральным улицам города. Участники акции также несли российские флаги и плакаты с призывами к правительству Нидерландов нормализовать отношения с нашей страной.

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