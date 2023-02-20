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КНДР запустила две баллистические ракеты

08:33
  • понедельник
  • 20 февраля 2023

Они упали в Японском море

Военные Северной Кореи минувшей ночью запустили еще две баллистические ракеты. Они пролетели около 400 километров и упали в Японском море, сообщает "ТВ Центр".
КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японии

Как сообщили в Пхеньяне, использованные ракеты относят к категории тактического ядерного оружия. Это уже вторые военные учения в КНДР за выходные. В субботу там испытали межконтинентальную баллистическую ракету "Хвасон-15. Агентство ЦТАК информировало, что она пробыла в воздухе более часа и поднялась на высоту свыше 5 тысяч километров.

В ответ на этот пуск США и Южная Корея провели совместные военные учения. Истребители двух стран пролетели строем, сопровождая американский бомбардировщик. После чего КНДР пригрозила активизировать пуски, добавив, что у Пхеньяна есть все технологии и возможности для наращивания числа ракет.

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