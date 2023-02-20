В Госдуме назвали вероятные ключевые темы послания Путина

В центре внимания будет спецоперация, считают многие депутаты

Тема специальной военной операции станет главной в послании президента России Владимира Путина Федеральному собранию. Такое мнение в понедельник, 20 февраля, высказали депутаты Госдумы, опрошенные ТАСС.

Замглавы фракции "Единая Россия" Евгений Ревенко заявил, что "мы находимся на очень важном историческом этапе нашего развития и, конечно, следовало бы ожидать, что президент уделит особое внимание главной теме этого года – специальной военной операции". Также депутат ожидает освещения в послании развития экономики и промышленности, антисанкционных мер, обеспечения обороноспособности и безопасности государства, мер социальной поддержки.

Первый вице-спикер Госдумы Иван Мельников (КПРФ) допустил появление в послании нюансов в связи с недавней Мюнхенской конференцией по безопасности, а также выразил мнение, что в послании обязательно прозвучат задачи, которые напрямую связаны с законотворческой работой.

Заместитель главы думской фракции ЛДПР Алексей Диденко отметил, что в своем послании Федеральному собранию президент "останавливается на основных аспектах жизни страны". Поскольку "сейчас все в России подчинено достижению целей спецоперации, и этой идеей, мы убеждены, будет пронизано послание 2023 года, и поэтому главное, чего мы ждем от президента, - вдохновить страну и армию".

Лидер фракции "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов считает, что "первое - это, разумеется, специальная военная операция, а в более широком смысле поддержка ее участников и обороноспособности государства". Миронов заявил, что также ожидает услышать в послании о доходах населения, тарифах на жилищно-коммунальные услуги и демографии.

Лидер партии "Новые люди" Алексей Нечаев также предполагает, что часть послания президента будет посвящена вопросу проведения спецоперации и поддержки ее участников. Он отметил, что наряду с этим актуальны вопросы помощи новым регионам и их интеграции в Российскую Федерацию.

Владимир Путин выступит с посланием к Федеральному собранию 21 февраля, его оглашение начнется в 12:00 мск. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отметил, что послание – это всегда громкая новость и одно из важнейших мероприятий по президентской линии. Представитель Кремля заявил, что россияне ожидают услышать от президента оценку спецоперации, международной ситуации и видение дальнейшего развития, это "главное, на чем так или иначе будет концентрироваться президент".

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