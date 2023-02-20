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Движение на Крымском мосту полностью остановлено

08:55
  • понедельник
  • 20 февраля 2023

Произошло ДТП с жертвами

Движение автотранспорта на Крымском мосту полностью перекрыто в обе стороны. Об этом в понедельник, 20 февраля, рассказали в местных экстренных службах.

Как сообщает ТАСС, мост закрыли для транспорта после автомобильной аварии – столкнулись три машины. В результате погибли три человека, еще один человек пострадал. Подробности о причинах и обстоятельствах аварии не приводятся.

Глава администрации Керчи Святослав Брусаков рассказал, что после происшествия "пробка есть, но небольшая". Возобновление движения по Крымскому мосту ожидается в течение часа-полутора, когда "разберутся с пострадавшими, сделают замеры".

31 января автомобильное движение по Крымскому мосту было возобновлено после ремонтных работ. Мост закрывали для надвижки последнего, четвертого пролета на левой стороне автомобильной части в направлении из Крыма. Проводить работы потребовалось после теракта, организованного на Крымском мосту украинскими спецслужбами в октябре 2022 года.

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