Повреждена библиотека, детсад и школа

Российские войска прорывают оборону неонацистов на купянском направлении. Идёт активное наступление на плацдарм ВСУ возле реки Оскол. Наша артиллерия наносит мощные удары по позициям противника. Киевские боевики тем временем продолжают применять тактику террора. Накануне радикалы открыли массированный огонь по Донецку и пригородам.

Центр Донецка подвергся массированному обстрелу со стороны ВСУ. На город за сутки упало больше 40 снарядов натовского калибра. Пять боеприпасов прилетело сегодня утром. Повреждена историческая библиотека, детский сад и школа. Несколько фугасов разорвались прямо на городских улицах и площадях.

По данным разведки российского Минобороны, ВСУ готовят новые жестокие провокации, чтобы обвинить наших солдат в военных преступлениях. Кроме того, всё чаще находят подтверждения, что США поставляет Украине списанную военную технику и снаряды. На захваченных у противника боеприпасах видно, что срок годности фугаса давно вышел. А в базах Пентагона они и вовсе числятся как демилитаризованные.

Подавляют силы противника на линии фронта артиллеристы на самоходных гаубицах "МСТА-С". За день одна такая установка может уничтожить до 50 целей противника. Более точечно по укреплениям ВСУ работают пушки-гаубицы Д-20, которые стреляют со скрытых позиций.

Артиллеристы соединения Южного военного округа ведут контрбатарейную борьбу с помощью управляемых снарядов "Краснополь". Эти "умные" боеприпасы сами наводятся на цель и уничтожают командные пункты, узлы связи, подвижные радиолокационные станции. Разведывательная и наводящая группа в связке с артиллерийским орудием "Мста-Б" не оставляют противнику ни единого шанса уйти от удара.

Однополчанам на земле помогают товарищи в воздухе. Многоцелевые истребители Су-35С проводят разведку местности и передают координаты укреплений противника. Причём, эти самолёты сами оснащены штурмовым вооружением. Во время одной из таких разведывательных операций был сбит украинский бомбардировщик.

Илья Данильцев, "ТВ Центр".

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