Американские СМИ назвали подрыв "Северных потоков" преступным актом войны

Джо Байден нарушил основной закон страны

Преступный акт войны, совершенный вопреки конституции США - так расценило подрыв газопроводов "Северный поток" американское издание Washington Times. По мнению авторов статьи, отдав тайный приказ атаковать объекты инфраструктуры другого государства, президент Байден нарушил основной закон страны. Отдельный повод для возмущения - упорное отрицание очевидных фактов о причастности к содеянному. Впрочем, замалчивать серьезные инциденты Белому дому становится все труднее.

Катастрофа в Огайо, которую, несмотря на масштабы, сравнимые с Чернобылем, федеральные власти США, как могли, замалчивали, постепенно выходит на общенациональный уровень. В штат наконец-то съехались крупные американские СМИ. Репортажи оттуда идут в числе первых. И тон этих сюжетов не сулит действующей администрации ничего хорошего.

"Местное население испытывает гнев и недоверие, поскольку некоторые жители сообщают о сыпи, раздражении глаз и головной боли. Сейчас пристальное внимание также приковано к реакции федеральных властей. Федеральное агентство по управлению в чрезвычайных ситуациях прибыло в Огайо только сегодня", - сообщают СМИ.

Параллельно с этим продолжает разгораться и тема причастности США к подрыву системы газопроводов "Северный поток", опять же, вынуждая Белый дом нелепо оправдываться.

- Вы можете однозначно сказать, что США не имеет к этому никакого отношения? А статья Сеймура Херша является полной выдумкой?

- Эта статья – полностью ложная история. В ней нет ни капли правды, Шеннон. Ни капли. Это неправда. Соединенные Штаты и их доверенные лица не имеют к этому никакого отношения. Никакого!

- Если бы США предприняли подобную операцию, администрация обязана была бы заранее проинформировать Конгресс?

- Мы не предпринимали никакой подобной операции, Шеннон. И, конечно, мы информируем Конгресс о секретных и несекретных вещах. Но я могу сказать вам сейчас, независимо от процесса уведомления, никакого участия США в этом не было. Никакого. Ноль. Это абсолютная ложь.

Тема информирования Конгресса возникла отнюдь не случайно. О таких операциях Белый дом обязан его предупреждать. Это записано в Конституции США, которую Байден, судя по всему, нарушил. Потому как в Капитолии о таком решении президента явно не знали. А сомнений в том, что именно Штаты осуществили этот теракт в Балтийском море, нет практически никаких.

"Если рассказанная Хершем история правдива, Байден станет первым американским президентом, который использовал ЦРУ и ВМС США, чтобы атаковать союзника, и попался на этом. Разве не странно, что власти Германии молчат об этой атаке?" – пишут СМИ.

Учитывая степень беспрекословного подчинения властей ФРГ, ничего удивительного в этом нет. Свою роль тут явно играет и компетентность нынешних немецких политиков, приносящих в жертву интересы собственных стран и граждан, лишь бы насолить Путину. При этом просчитать последствия своих решений они явно не могут. С точными науками, судя по заявлениям главы МИД ФРГ Бербок, у них вообще не ладится.

"В этом кризисе вина лежит на президенте Путине. Но он может принимать собственные решения. Он может принять решение повернуть на 360 градусов и сделать мир мирным и счастливым", - заявила она.

Бербок, кстати, уже прочат на место Шольца, что, конечно, вызывает ещё больше опасений за будущее Германии. После ухода Меркель немцам совсем перестало везти с лидерами. С ней, кстати, на днях от лица Петра Порошенко поговорили российские пранкеры. И в ходе этой беседы бывший канцлер вновь подтвердила, что минские соглашения были лишь уловкой:

"Минские соглашения дали Украине больше времени для развития между 2014-м и 2021-м годами. Теперь Украина может не только дать необходимый ответ, но и получить необходимую поддержку".

Особое место в этом списке, разумеется, занимают немецкие танки, которые уже этой весной вновь появятся в степях Украины. С этим, правда, пока есть проблемы. Найти нужное количество не получается. Однако это не смущает Вашингтон, который, по данным издания "Политико", принуждает киевский режим идти в наступление.

Уже существуют проблемы с поставкой боеприпасов на Украину. И это открыто признают в НАТО. Кроме того, продолжает расти общественное недовольство. Митинг против войны и поддержки нацистского режима накануне прошел в Вашингтоне. В Нидерландах тоже растет число тех, кто выступает за мирные переговоры с Россией. Вот только политики их продолжают не слышать.

Александр Панюшкин, "ТВ Центр".

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