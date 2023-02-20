Обстановка на Корейском полуострове накаляется все больше

КНДР запустила две баллистические ракеты

В понедельник КНДР провела новые испытания баллистических ракет. По данным СМИ, снаряды выпустили из реактивных систем залпового огня сверхбольшого калибра. Такое оружие относится к классу тактического ядерного. На выходных состоялся ещё один тестовый полёт. Пхеньян готов наращивать число ракет и количество запусков в ответ на провокации со стороны США и Южной Кореи.

Две баллистические ракеты, запущенные с разницей всего в 11 минут, ранним утром встревожили Японию. Вполне вероятно, что они упали за пределами исключительной экономической зоны страны.

Это уже второе испытание за три дня, которое проводит Северная Корея. Это субботний, как сообщили в Пхеньяне, незапланированный запуск. Кадры транслирует Северокорейское государственное телевидение в прямом эфире. В учениях задействована первая краснознаменная рота-герой, отличившаяся еще в ноябре прошлого года.

Полет межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-15" длился чуть более часа, она смогла преодолеть почти 1000 километров. Впрочем, потенциально ракета может пройти более 14 000 километров по нормальной траектории и нанести удар по любой точке материковой части США, заявляют в Японском правительстве. Но из-за того, что ее выпустили под большим углом, она погрузилась в воды Тихого океана. Токио тут же запросило созвать экстренное заседание Совета Безопасности ООН.

"Северная Корея может предпринять дальнейшие провокационные действия и в будущем, включая запуск различных ракет и проведение ядерных испытаний. Мы продолжим тесное сотрудничество с Соединенными Штатами и Южной Кореей, чтобы приложить все усилия для сбора и анализа необходимой информации, а также осуществлять постоянное наблюдение для обеспечения мира и безопасности Японии", - заявил главный секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно.

В Пхеньяне подтвердили проведение ракетных учений и отметили, что их необходимость возникла в связи с военными учениями США и Японии в эти выходные, которые Север рассматривает как репетицию вторжения. Сестра корейского лидера Ким Чен Ына и его близкая помощница Ким Ё Чжон дала понять, что если действия Штатов будут расценены как какая-либо прямая или косвенная угроза, то Северная Корея предпримет соответствующие противодействия, поэтому в интересах самой Америки вести себя разумно.

В свою очередь в Сеуле заявили, что провокационные запуски КНДР заставляют задуматься над приобретением собственного ядерного оружия. Кроме этого, там намерены ввести санкции против физлиз и организаций, которые способствовали развитию корейской ракетно-ядерной программы.

Елена Макарова, "ТВ Центр".

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