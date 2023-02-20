Зрители ТВЦ собирают средства на лечение Романа Чарова

Мальчику нужна срочная помощь

"ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!" Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта worldvita.ru/tvc/. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что Вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство!

Наш сюжет о 16-летнем Романе Чарове. Менее полугода назад ему поставили страшный диагноз - острый лимфобластный лейкоз. Мальчик перенёс курс химиотерапии. Его организм справился, но тяжело отреагировал на лечение. И теперь, чтобы помочь Роме победить недуг, необходим специальный препарат направленного действия стоимостью более четырёх миллионов рублей. Семья собрать такую сумму просто не в силах.

Телеканал "ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita начинают сбор средств на лечение Ромы. Чтобы помочь, достаточно отправить СМС на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счёта вашего мобильного телефона. Можно также воспользоваться банковской картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод. Для этого следует навести камеру вашего мобильного телефона на QR-код, расположенный на экране, перейти далее по ссылке, нажать кнопку "помочь" и следовать инструкции.

Еще полгода назад Рома был веселым жизнерадостным подростком и вел обычную жизнь: учился в колледже, занимался волейболом, гулял с друзьями. А потом это все вдруг исчезло. Остались только боль и страх. В октябре прошлого года Рому поцарапал котенок. Но безобидная, казалось бы, рана, стала сильно гноиться, пришлось обратиться к врачу.

Дальше все, как в тумане: пересдача анализов, консилиумы, пункция. И, наконец, окончательный диагноз. Острый лимфобластный лейкоз. Рак крови. Самое тяжелое было, признается Евгения, только узнав о страшной болезни сына, делать вид при нем, что ничего серьезного не случилось.

"Я не знала, как ему сказать. Это же нужно было говорить уверенно, спокойно, чтобы вселить в него эту надежду… а как я могу сказать - если я не могу", - рассказала мама мальчика Евгения Лемешко.

Когда в семью пришло это горе, все родные сплотились вокруг Ромы. Младших детей, дошколят, отдали бабушке — чтобы старшего было удобно возить в больницу.

"Просто "день сурка". Просыпаешься, едешь в больницу, приезжаешь обратно в 4-5. Я спрашивал у доктора - откуда берется эта болезнь, она говорит - просто появляется, нет никаких факторов, просто вот не повезло, заболел", - говорит Роман Чаров.

Парень очень тяжело перенес химиотерапию. Но организм справился и даже смог выйти в ремиссию. Однако этот успех настолько непрочен, а иммунная система получила такой серьезный токсический удар, что лечение категорически нельзя заканчивать прямо сейчас. Более того, Роме требуется сложный препарат направленного действия — так называемая таргетная терапия.

"Препарат, который действует исключительно на опухолевые клетки, в отличие от обычной химиотерапии, которая действует в принципе на все делящиеся клетки. Направленная терапия менее токсична", - пояснила Жемал Рахманова, врач-гематолог отделения трансплантации костного мозга для детей №1.

28-дневный курс лечения необходимо начать в ближайшие дни, пока показатели крови у Ромы относительно стабильны. Но беда в том, что препарат в России пока не зарегистрирован, и больница закупить его не может. Стоимость препарата 4 миллиона 183 тысячи 234 рубля, и эти огромные деньги нужно прямо сейчас. Если не начать курс, болезнь вернется.

"Для меня сейчас самое страшное - это рецидивы. Он еще не успел вылечиться, а мне уже снятся кошмары, что у него рецидив", - говорит Евгения Лемешко.

Евгения умоляет о помощи неравнодушных людей. Ее муж работает мастером отделочных работ на стройке, семья из пяти человек живет в маленькой ипотечной квартире.

"Нам без помощи людей, конечно, не справиться, потому что зарплаты мужа хватает нам только на ипотеку, питание детей, одежда, нам такую сумму нереально собрать", - сказала Евгения.

За время своей болезни Рома серьезно повзрослел. Стал чаще помогать маме по дому: гуляет с младшими детьми, моет посуду. Пересмотрел планы на будущее: раньше учился на автомеханика, потому что так проще. А теперь хочет стать учителем географии, всегда любил этот предмет. А вот Ромина мама никаких планов на будущее не строит, сил нет. Ее жизнь свелась сейчас к трем "не". Не отчаиваться и не плакать. И не думать о самом страшном: что ее Ромы вдруг не станет.

Анна Морозова, "ТВ Центр", Санкт-Петербург.

Ещё раз напомним: лечение Салима нельзя откладывать. Препарат нужен, как можно скорее. Сделать доброе дело просто - достаточно отправить СМС на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счёта вашего мобильного телефона. Можно также воспользоваться банковской картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод.

Реквизиты:

Наименование получателя: Благотворительный Фонд Помощи Детям

ИНН: 7819030709

КПП: 784101001

Р/счет: 40703810655240000096

Банк получателя платежа: Северо-Западный банк ПАО Сбербанк г. Санкт-Петербург

БИК: 044030653

К/счет: 30101810500000000653

Назначение платежа: помощь на лечение Романа Чарова, программа 1609

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