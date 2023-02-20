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В России стартует конкурс "Есть такая профессия - Родину защищать!"

14:52
  • понедельник
  • 20 февраля 2023

Участие можно принять с трех лет

Укрепить чувство долга и любви к Родине, приобщиться к традициям и семейным ценностям - в творческой и развлекательной форме. В преддверии празднования Дня защитника Отечества стартует Всероссийский ежегодный онлайн-конкурс под названием "Есть такая профессия - Родину защищать!".

Принять участие может любой желающий старше трёх лет. Простор для творчества широкий. Будут рассмотрены самые разные работы, в том числе детские рисунки, плакаты, постановочные фотографии на военную тематику, сценарии для проведения праздников, а также стихотворения, видеозаписи исполнения песен и танцев. Прислать их необходимо до 28 февраля.

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Онлайн-конкурс под названием "Есть такая профессия - Родину защищать!"
Онлайн-конкурс под названием "Есть такая профессия - Родину защищать!"
Онлайн-конкурс под названием "Есть такая профессия - Родину защищать!"
Онлайн-конкурс под названием "Есть такая профессия - Родину защищать!"
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