В Новосибирске отменили прямые выборы мэра

Это касается также наукограда Кольцово

Депутаты Законодательного собрания Новосибирской области приняли в понедельник, 20 февраля, законопроект об отмене прямых выборов глав областного центра и наукограда Кольцово.

Поправки меняют способ избрания глав городских округов города Новосибирска и рабочего поселка Кольцово, устанавливая единый подход, говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Согласно этому подходу глава муниципального образования Новосибирской области, наделенного статусом муниципального района, муниципального округа или городского округа, избирается соответствующим представительным органом муниципального образования из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, сроком на пять лет и возглавляет местную администрацию, сообщает ТАСС.

Предыдущие выборы мэра Новосибирска прошли в 2019 году. Явка избирателей составила всего 20,68%. Победу одержал кандидат от КПРФ Анатолий Локоть, он набрал 50,25% голосов. Следующие выборы мэра Новосибирска должны пройти в 2024 году.

В октябре 2022 года прямые выборы мэра были отменены в Томске. Поправки направлены на установление единого порядка выборов главы муниципального образования для всех городских округов и муниципальных районов. При этом спикер облдумы Оксана Козловская указала, что явка на прошлых прямых выборах мэра Томска в 2013 и 2018 годах составила лишь 19-20%.

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