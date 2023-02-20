ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Сергей Собянин рассказал о благоустройстве Воробьевской набережной

09:47
  • понедельник
  • 20 февраля 2023

Это один из самых важных объектов благоустройства столицы в 2023 году

Воробьевская набережная станет 37-й набережной Москвы-реки, которую столичные власти привели в порядок за последние годы, создав многокилометровые прогулочные маршруты. Об этом в понедельник, 20 февраля, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Собянин рассказал о ходе работ по благоустройсту на юге Москвы
Собянин рассказал о благоустройстве парка "Яуза"

Градоначальник уточнил в своем личном блоге, что проект благоустройства состоит из двух самостоятельных частей – собственно набережной Москвы-реки и Аллеи Славы вдоль улицы Косыгина. Для любителей бега обустроят специальную дорожку с комфортным покрытием – пружинящим и травмобезопасным. Для поклонников быстрой езды создадут двухстороннюю велороллерную трассу. Более удобными и разнообразными станут и пешие прогулки – длина пеших маршрутов на склонах Воробьевых гор вырастет почти на 3 км.

Также планируется обустроить небольшую смотровую площадку, отремонтировать лестничные спуски к воде, установить новые указатели, светильники и архитектурно-художественную подсветку.

Аллея спортивной славы звезд зимних Олимпийских игр станет новым парадным входом на Воробьевы горы. Пеший маршрут вдоль улицы Косыгина длиной 480 м приведет гостей от эскалаторной галереи прямо к горнолыжному комплексу и станции канатной дороги через Москву-реку. Саму аллею украсят многочисленные стенды и художественные композиции, посвященные зимним видам спорта и легендам зимних Олимпиад.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что в Москве благоустраивают более 2 тысяч объектов, в том числе парки и набережные. В 2023 году городские власти обещают благоустроить еще 19 общественных пространств.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Воробьевы горы
Воробьевы горы
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.