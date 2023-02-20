Еврокомиссия объявила расследование Хёрша о "Северных потоках" спекуляцией

Журналист рассказал о причастности США и Норвегии к диверсии

Еврокомиссия (ЕК) считает выводы расследования американского журналиста Сеймура Хёрша о том, что газопроводы "Северный поток" и "Северный поток – 2" взорвали США при поддержке Норвегии спекуляцией. Такое заявление сделала в понедельник, 20 февраля, представитель пресс-службы Еврокомиссии Андреа Мазини.

Чиновница заявила, что в Брюсселе не комментируют "спекуляции относительно исполнителей акта саботажа против газопроводов "Северный поток".

Единственным основанием для комментариев, по словам Мазини, является официальное расследование, которым выводы Хёрша не являются, сообщает РИА Новости.

Ранее в посольстве России в США заявили, что российская сторона не позволит Соединенным Штатам умалчивать ситуацию с атакой на "Северные потоки". По словам пресс-секретаря дипведомства Игоря Гиренко, речь идет о подрыве критической энергоинфраструктуры, "особенно с учетом того, что ничего не известно об оставшихся, видимо, на морском дне нескольких неразорвавшихся зарядах".

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