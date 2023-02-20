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В Госдуме опровергли введение санкций за несоблюдение норм русского языка

10:18
  • понедельник
  • 20 февраля 2023

Такой вопрос возник из-за поправок в закон "О государственном языке Российской Федерации"

Поправки в закон "О государственном языке Российской Федерации" не предусматривают ответственность за несоблюдение норм русского литературного языка при его использовании в качестве государственного. Об этом рассказала в понедельник, 20 февраля, председатель комитета Государственной думы по культуре Елена Ямпольская.
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Как заявила парламентарий, санкции за несоблюдение вводимых норм русского языка в речах политиков, в средствах массовой информации, в официальной переписке ведомств "законом регламентироваться не могут".

Ямпольская напомнила, что "мы живем в многонациональной стране, у нас есть диалекты, закон этого абсолютно не касается". Депутат поинтересовалась, "какая может быть ответственность за официальный документ, который вышел с ошибкой из какого-то ведомства".

Это вопрос постепенного воспитания, общественного осуждения, если будут какие-то резонансные случаи, резюмировала Елена Ямпольская в комментарии ТАСС.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила обсудить возможность закрепить на законодательном уровне запрет засорять русский язык излишними заимствованиями. Также политик прочитала стихотворение об англицизмах из составленного крымскими чиновниками словаря, предлагающего русскоязычные замены заимствованиям из других языков. Сенаторы отреагировали на выступление спикера аплодисментами.

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