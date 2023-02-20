Бизнес поделился ожиданиями от послания Путина

Предприниматели ждут четкого сигнала
Бизнесмены ждут от послания президента объявления курса на свободу предпринимательства.
Об этом РИА Новости рассказал бизнес-омбудсмен Борис Титов. Предприниматели хотят четко понять, какого участия в решении социально-экономических вопросов ждет от них власть.
"Бизнес ждет от послания президента объявления курса на свободу предпринимательства. Важно не только сохранять базовые условия - то же налогообложение, но и снимать все новые регуляторные барьеры. Например, продлить мораторий на проверки на бессрочной основе", - сообщил Титов.
Не исключено, что будет поднята тема о влиянии на экономику новых российских регионов, заметил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
Кроме того, послание может стать отправной точной для изменений в налоговой системе, считает партнер налоговой практики Key Consulting Group Вадим Егулемов.
Владимир Путин выступит с посланием к Федеральному собранию 21 февраля, его оглашение начнется в 12:00 мск. В Госдуме назвали вероятные ключевые темы послания Путина – это специальная военная операция на Украине, новые российские регионы, доходы населения, демография, а также ряд других социально-экономических вопросов.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"