Бизнес поделился ожиданиями от послания Путина

Предприниматели ждут четкого сигнала

Бизнесмены ждут от послания президента объявления курса на свободу предпринимательства.

Об этом РИА Новости рассказал бизнес-омбудсмен Борис Титов. Предприниматели хотят четко понять, какого участия в решении социально-экономических вопросов ждет от них власть.

"Бизнес ждет от послания президента объявления курса на свободу предпринимательства. Важно не только сохранять базовые условия - то же налогообложение, но и снимать все новые регуляторные барьеры. Например, продлить мораторий на проверки на бессрочной основе", - сообщил Титов.

Не исключено, что будет поднята тема о влиянии на экономику новых российских регионов, заметил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Кроме того, послание может стать отправной точной для изменений в налоговой системе, считает партнер налоговой практики Key Consulting Group Вадим Егулемов.

Владимир Путин выступит с посланием к Федеральному собранию 21 февраля, его оглашение начнется в 12:00 мск. В Госдуме назвали вероятные ключевые темы послания Путина – это специальная военная операция на Украине, новые российские регионы, доходы населения, демография, а также ряд других социально-экономических вопросов.

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