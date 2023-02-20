ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Бизнес поделился ожиданиями от послания Путина

10:08
  • понедельник
  • 20 февраля 2023

Предприниматели ждут четкого сигнала

Бизнесмены ждут от послания президента объявления курса на свободу предпринимательства.
В Госдуме назвали вероятные ключевые темы послания Путина

Об этом РИА Новости рассказал бизнес-омбудсмен Борис Титов. Предприниматели хотят четко понять, какого участия в решении социально-экономических вопросов ждет от них власть.

"Бизнес ждет от послания президента объявления курса на свободу предпринимательства. Важно не только сохранять базовые условия - то же налогообложение, но и снимать все новые регуляторные барьеры. Например, продлить мораторий на проверки на бессрочной основе", - сообщил Титов.

Не исключено, что будет поднята тема о влиянии на экономику новых российских регионов, заметил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Кроме того, послание может стать отправной точной для изменений в налоговой системе, считает партнер налоговой практики Key Consulting Group Вадим Егулемов.

Владимир Путин выступит с посланием к Федеральному собранию 21 февраля, его оглашение начнется в 12:00 мск. В Госдуме назвали вероятные ключевые темы послания Путина – это специальная военная операция на Украине, новые российские регионы, доходы населения, демография, а также ряд других социально-экономических вопросов.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Бизнес
Бизнес
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.