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ВС России уничтожили большую часть техники НАТО на Украине

10:28
  • понедельник
  • 20 февраля 2023

СВР предоставила данные о количестве западного оружия

Страны НАТО передали Украине 1170 комплексов ПВО и 440 танков с декабря 2021 года.

Об этом в понедельник, 20 февраля, сообщили в Службе внешней разведки (СВР) России. Также киевский режим получил 1510 БМП, 655 артиллерийских систем, 9 800 ракет к реактивным системам залпового огня, 609 тысяч противотанковых выстрелов и 1 миллион 206 тысяч снарядов.

Российские военные уничтожили большую часть переданной Западом Украине военной техники, подчеркнули в СВР.

Ранее директор службы Сергей Нарышкин заявил, что коллективный Запад, цепляясь за ускользающее господство, по-прежнему смотрит на другие страны как на объекты колониального порабощения.

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