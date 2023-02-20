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В Россию прибыли 5,3 млн беженцев с Украины и из Донбасса

10:38
  • понедельник
  • 20 февраля 2023

Такой показатель зафиксирован с февраля 2022 года

Количество беженцев, которые прибыли на территорию России с Украины и из Донбасса с февраля 2022 года, выросло до 5,3 млн человек. Об этом в понедельник, 20 февраля, рассказали в силовых структурах.

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Как уточнили собеседники ТАСС, по данным на утро 22 февраля на российскую территорию въехали 5,3 млн беженцев, среди которых – 738 тысяч детей.

По решению правительства России вынужденным переселенцам оказывается материальная помощь в размере 10 тысяч рублей на человека. Предусмотрен еще ряд мер поддержки для этой категории граждан.

Москва предоставляет социальную поддержку жителям новых территорий и гражданам Украины, которые приехали в столицу, а также помогает оформить федеральную социальную помощь и выплату из бюджета Ростовской и Воронежской областей.

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