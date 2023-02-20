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В руках москвички взорвался подарок

10:44
  • понедельник
  • 20 февраля 2023

Девушка в больнице

Коробка с открыткой взорвалась в руках у 22-летней жительницы Новой Москвы.

Инцидент произошел 2-й Изумрудной улице, около дома 3, корпус 1, пишет телеканал "360". Подарок оставили в холле на подоконнике. Когда девушка открыла коробку, сдетонировало устройство. Москвичка получила ожоги рук и лица, после взрыва последовал пожар на площади 0,2 квадратных метра.

Огонь потушили до приезда пожарных, девушку забрала карета скорой помощи. На месте работают правоохранительные органы, пишет telegram-канал "112".

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