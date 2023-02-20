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Андрей Бочкарёв: За первый месяц года в столице разрешили строительство почти 650 тыс. кв. метров недвижимости

10:34
  • понедельник
  • 20 февраля 2023

Было оформлено 34 разрешения на строительство

Столица продолжает динамично развиваться, о чем свидетельствует активность застройщиков. Об этом рассказал заммэра Москвы Андрей Бочкарев.

"Всего за первый месяц года было оформлено 34 разрешения на строительство порядка 638 тысяч квадратных метров недвижимости, в том числе почти 506 тысяч квадратных метров жилья", - сообщил он.

Бочкарев добавил, что доля инвестпроектов в общем количестве новых объектов превышает 60%. При этом девелоперы, помимо жилой инфраструктуры, планируют развивать и социальную.

"В четырёх районах города начнется строительство трёх школ и двух детских садов. Несколько жилых кварталов в ТиНАО будут обеспечены новыми образовательными организациями", - добавил Бочкарев.

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