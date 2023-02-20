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МИД назвал спецоперацию импульсом для формирования нового миропорядка

10:54
  • понедельник
  • 20 февраля 2023

СВО способствует качественному преображению ситуации

Большинство стран мира рассматривают действия России на Украине через призму восстановления исторической справедливости. Об этом в понедельник, 20 февраля, рассказал директор департамента внешнеполитического планирования Министерства иностранных дел России Алексей Дробинин.
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Как написал дипломат в статье "Цивилизационный фактор и место России в формирующемся миропорядке", опубликованной в журнале "Россия в глобальной политике", глубинные причины неготовности мирового большинства стать частью антироссийской коалиции не имеют прямого отношения к Украине. Российские эксперты отмечают, что "жители бывшего "третьего мира" считают правильным и исторически необратимым противодействие бывшим колониальным властителям".

По словам Дробинина, специальная военная операция России придала импульс для качественного преображения ситуации в мире и формирования нового миропорядка, основанного на многополярности. Об этом свидетельствует неготовность мирового большинства присоединяться к антироссийской санкционной и политико-пропагандистской кампании Запада.

Представитель МИД напомнил про итоги голосования в ноябре 2022 года по проекту одиозной резолюции Генассамблеи ООН о "возмещении ущерба Украине". Тогда "конфронтационный текст отказались поддержать больше половины стран – членов ООН".

Ранее российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Москва и Пекин разделяют неприятие конфронтационной политики, а также попыток отдельных стран вмешиваться во внутренние дела других государств. Стороны подтвердили намерение защищать суверенитет, безопасность, интересы развития двух стран, совместно строить более справедливый, демократичный многополярный миропорядок.

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